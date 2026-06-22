Jobmesse am Flughafen München

Luftfracht in München (Foto: ATF Pictures Munich Airport)

Für alle, die auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung sind, bieten sich bei der „jobmesse munich airport“ Ende Juni am Flughafen München zahlreiche Gelegenheiten und Anlaufstellen an.

Am 27. und 28. Juni 2026 präsentieren sich dort rund 90 Unternehmen, Behörden und Institutionen aus unterschiedlichen Branchen. Die Veranstaltung findet auf der Empore im Terminal 2 (Ebene 5) statt und bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

Das Spektrum der Aussteller reicht von Luftfahrtunternehmen über Industrie- und Technologieunternehmen bis hin zu Behörden und Organisationen. Mit dabei sind unter anderem die Deutsche Lufthansa, Airbus, die Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM), der Zoll, die ADAC Luftrettung, Weihenstephan, Würth Elektronik, Krones oder die Bundeswehr. Die Messe richtet sich an Fach- und Führungskräfte ebenso wie an Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, Studierende, Auszubildende und Quereinsteigerinnen und -einsteiger.

BMI Embraer in München (Foto: Flughafen München)

Als einer der größten Arbeitgeber der Region informiert der Flughafen München über seine vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten und Berufsbilder. Interessierte können mit dem Airport-Team am Stand im Eingangsbereich der Messe über Karrierewege, Ausbildungsangebote und Entwicklungsmöglichkeiten ins Gespräch kommen.

Neben den Gesprächen mit den ausstellenden Unternehmen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Rahmenprogramm mit Job Talks zu aktuellen Karrierethemen und kostenfreie Bewerbungs-Checks. Darüber hinaus sponsort der Flughafen München einen kostenlosen Fotoservice, bei dem Messegäste ein professionelles Bewerbungsfoto erhalten. Weitere Angebote wie Beauty-Workshops und eine Beratungsstelle zur Arbeitsmarktintegration für Migrantinnen und Migranten runden das Programm ab.

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Besucherinnen und Besuchern, die mit dem Auto anreisen, stehen Parkplätze im nur rund zwei Gehminuten vom Terminal 2 entfernten Parkhaus P20 zur Verfügung. Die erste Stunde Parken ist kostenfrei und kann durch Entwertung des Parktickets am Messeausgang in Anspruch genommen werden. Für eine Parkdauer von bis zu drei Stunden fällt eine Pauschale von fünf Euro an, jede weitere Stunde kostet acht Euro. Messegäste können ihr Parkticket zudem am Ausgang der Veranstaltung entwerten lassen.

Die „jobmesse munich airport“ ist am Samstag, dem 27. Juni 2026, von 10 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, dem 28. Juni 2026, von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Lufthansa Airbus A380 landet in München (Foto: Lufthansa)

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