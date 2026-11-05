Job Day am Flughafen Wien

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien lädt zum „Airport Job Day Lehre“ ein, dieser wird am 11. November 2026 durchgeführt.

Beim „Airport Job Day Lehre“ am 11. November 2026 am Flughafen Wien dreht sich alles um die berufliche Zukunft: Interessierte Jugendliche können sich über Lehrberufe in den Bereichen Elektro- und Gebäudetechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik sowie Reinigungstechnik informieren, mit Lehrlingen ins Gespräch kommen und an verschiedenen Mitmachstationen ihr technisches Geschick unter Beweis stellen.

Über 200 verschiedene Berufsbilder am Airport

Der Flughafen Wien ist wie eine kleine Stadt und bietet vielfältige berufliche Perspektiven. Über 200 verschiedene Berufsbilder gibt es am Airport, von KFZ-Technikern über IT-Experten bis zu Ground Handling- und Sicherheitspersonal sowie Fachkräften im technischen Bereich. Auch für junge Menschen bietet der Flughafen Wien attraktive Möglichkeiten für den Einstieg ins Berufsleben. Mit einer Lehre am Airport können Jugendliche ihre berufliche Zukunft in einem spannenden und internationalen Arbeitsumfeld starten.

Airport Job Day Lehre am 11. November 2026

Beim „Airport Job Day Lehre“ am 11. November 2026 im Vienna Airport Conference & Innovation Center können sich Jugendliche und ihre Begleitpersonen über die Lehrberufe am Flughafen Wien informieren und direkt mit Lehrlingen ins Gespräch kommen. An verschiedenen Infoständen werden die Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt und Fragen beantwortet. Dabei können Interessierte auch selbst aktiv werden: An Mitmachstationen können sie ihr technisches Geschick testen und ein selbst gefertigtes Werkstück mit nach Hause nehmen. Besonders junge Frauen möchte der Flughafen Wien ermutigen, ihre Talente zu entdecken und technische Berufe für sich auszuprobieren. Auch das Frauennetzwerk des Flughafens ist mit einem eigenen Infostand vertreten und steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Eine Fotobox und ein Glücksrad mit attraktiven Preisen sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Die Veranstaltung dauert von 16.00 bis 18.00 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Im Workshop „VIE deine Bewerbung abhebt“ von 17.30 bis 18.00 Uhr gibt es wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung und den Karrierestart.

Vorab kostenlos anmelden und gratis parken

Interessierte können sich auf der Website https://karriere.viennaairport.com/ajd-lehre vorab für den Airport Job Day Lehre anmelden. Wer sich vorab registriert, kann während der Veranstaltung kostenlos am Flughafen parken. Informationen zur Anreise und zu den Parkmöglichkeiten erhalten angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige Tage vor der Veranstaltung.

Airport Job Day Lehre

11. November 2026, 16.00 – 18.00 Uhr

Vienna Airport Conference & Innovation Center, Office Park 4

Flughafen Wien