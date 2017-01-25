Jetzt Dubai entdecken

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Weltenbummler aus der Schweiz können mit attraktiven Angeboten von Emirates ihre Reiseplanung 2017 starten und erhalten für kurze Zeit bei einer Buchung über www.emirates.ch zwei kostenlose Hotelübernachtungen in Dubai dazu.

Das Angebot gilt im Buchungszeitraum vom 23. bis 29. Januar 2017 für Hin- und Rückflüge zwischen der Schweiz und Dubai in den Kategorien Economy Saver, Flex oder Flex Plus im Reisezeitraum vom 1. Februar bis 31. März 2017. Hotelpartner sind Rove Deira City Centre, Rove Health Care City, Hotel Ibis Deira City und Howard Johnson Bur Dubai. Für weitere Informationen zur Aktion bitte hier klicken.

„Das ganzjährig sonnige Wetter, die herausragenden Einkaufsmöglichkeiten, tolle Strände und die markante Architektur locken Reisende immer wieder nach Dubai. Ganz gleich, ob es sich um die erste oder um eine erneute Reise handelt – in Dubai gibt es immer etwas zu entdecken, von den neuesten Themenparks bis zu Sterne-Restaurants. Mit unserem aktuellen Angebot bieten wir unseren Kunden attraktive Möglichkeiten, um Dubai und den vielfach ausgezeichneten Service an Bord von Emirates zu erleben“, so Juerg Mueller, Emirates Country Manager Switzerland.

Dubai hat im vergangenen Jahr eine Reihe neuer Attraktionen hinzugewonnen.

Zu den neuesten Highlights gehören die drei Themenparks der Dubai Parks and

Resorts: Bollywood ParksTM, MOTIONGATETM Dubai sowie der erste LEGOLAND® Park und LEGOLAND® Wasserpark der Region. Diese sind verbunden durch RiverlandTM Dubai, ein Einkaufs- und Restaurantkomplex im Herzen der Dubai Parks and Resorts, zu dem auch das LapitaTM Hotel gehört, ein Familienhotel im polynesischen Stil aus der Marriott Autograph® Collection.

MOTIONGATETM Dubai ist der grösste Park zum Thema Hollywood im Nahen Osten und erweckt Blockbuster-Filme zum Leben mit Fahrgeschäften und Attraktionen von drei der grössten und erfolgreichsten Filmstudios aus Hollywood:

DreamWorks Animation, Columbia Pictures und Lionsgate.

Bollywood ParksTM Dubai ist der weltweit erste Park seiner Art und ein Muss für alle Fans des indischen Kinos. Inspiriert von den grössten Bollywood-Blockbustern, bietet der Park fünf Bereiche mit interaktiven Fahrgeschäften und Multimedia-Shows.

Interaktives Vergnügen für Familien mit Kindern zwischen 2 und 12 Jahren bieten das Legoland® Dubai und der Legoland® Wasserpark mit über 60 Fahrgeschäften, Shows, Modellbau- und weiteren Attraktionen.

Das Angebot für Flüge mit kostenfreien Hotelübernachtungen unterliegt speziellen Tarifbedingungen. Weitere Informationen hierzu stehen unter www.emirates.ch zur Verfügung.