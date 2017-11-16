Jettainer zur Umweltbilanz bei Luftfracht

Air China Cargo (Foto: Airport Hahn)

Das Potenzial für weitere Verbesserungen bei der Umweltbilanz im Luftverkehr ist noch lange nicht ausgeschöpft.

Darauf macht Jettainer anlässlich des Weltklimagipfels in Bonn aufmerksam. Dabei gehe es insbesondere um Entwicklungen bei Hard- und Software sowie den Prozessen der bei der Abwicklung von Luftfracht beteiligten Unternehmen.

Jettainer, für ausgegliedertes Lademittelmanagement, entwickelt selbst seit Jahren immer leichtere Unit Load Devices (ULDs) – zusammen mit den Kunden sowie innovativer Software mit Künstlicher Intelligenz. Innovative Werkstoffe und Design ließen in den letzten Jahren seit der Einführung der ersten Leichtgewicht-Einheiten das Eigengewicht von ULD um bis zu 40 Prozent sinken. Jettainer betreibt mit rund 90.000 Paletten und Containern für derzeit 26 Kunden die größte Lademittelflotte der Welt. Jedes Gramm Eigengewicht, das in der Luftfahrt vermieden wird, hilft, jedes Jahr hunderte Liter Kerosin einzusparen. Das spiegelt sich direkt in einer verbesserten Umweltbilanz der Airlinekunden wider.

Luftfracht: Leichtes Material, effizient einsetzen

Die umweltfreundlichen und trotzdem robusten Leichtgewicht-Container entwickelt Jettainer in Zusammenarbeit mit vielen Herstellern sukzessive weiter. Sie bestehen meist aus Karbonfasern und zum Teil aus recyceltem Material. Dadurch werden das Ladegewicht verbessert und Treibstoffeinsparungen erreicht. Die Container helfen dabei, die Kohlendioxid-Emissionen von Luftfracht zu reduzieren. Neben der Verbesserung der Hardware trägt immer mehr auch die Jettainer-eigene Software (JettWare) zu einem effektiveren Management der ULD bei.

Ein in Zusammenarbeit mit der Universität Köln entwickeltes Expertensystem ermöglicht es, die Lademittel der Kunden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz noch genauer und effizienter zu steuern. Zusammen mit der JettAPP beim Kunden vor Ort erlaubt die Software die ständige Optimierung der kundeninternen Logistikprozesse.

Bereits heute werden Flottengrößen, Leercontainermeilen, Rückführungen und Sicherheitsbestände kontinuierlich verringert. Dies rechnet sich nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Bilanz die Kunden: Die innovativen Hard- und Softwarelösungen im Lademittelmanagement erlauben Kosteneinsparungen von bis zu 25 Prozent. Jettainer ist ferner umweltzertifiziert und bindet alle Mitarbeiter kontinuierlich in Umweltaktivitäten ein. Das Projekt "Be a Role Model" visualisiert anhand eines Baumes mit Themenblättern direkt am Arbeitsplatz der Mitarbeiter, welche Umweltaktivitäten von jedem einzelnen betrieben werden können.

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