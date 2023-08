Jetstream von Airlink abgestürzt

Die Turboprop Maschine ist kurz nach dem Start vom Durban International Airport in ein Sportfeld der Merebank high school.

Die Piloten des Passagierflugzeuges mit 29 Sitzplätzen meldeten kurz nach dem Start den Ausfall eines Triebwerks und starke Rauchentwicklung, sie leiteten nach dem Notruf sofort eine Notlandung auf einem Sportplatz ein. Bei der Landung ging das Flugzeug zu Bruch. Die beiden Piloten sind nach Angaben der Fluggesellschaft schwer verletzt worden und die Flight Attendant kam mit erheblichen Verletzungen davon, alle drei Besatzungsmitglieder sind in ein nahegelegenes Spital eingeliefert worden, wobei der Captain im Verlaufe des Morgens per Air Ambulanz in ein größeres Spital überführt werden musste, alle drei Besatzungsmitglieder befinden sich in einem stabilen Zustand. Am Boden kam ein Arbeiter mit leichten Verletzungen davon. Der Jetstream 41 befand sich auf einem Überführungsflug von Durban nach Pietermaritzburg.