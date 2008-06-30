Jetstar plant die Aufnahme von fünf neuen Routen
30.06.2008 PSEN
Jetstar Asia Airways Pte, der australische Low-Cost-Carrier, will fünf neue Routen nach Südostasien eröffnen.
Jetstar Asia Airways Pte, der australische Low-Cost-Carrier plant fünf neue Routen nach Südostasien zu eröffnen.
Die Airline will sich nun um die Bewilligung seitens der Regierung bemühen. Welche Destinationen sie anfliegen will, sagte Jetstar noch nicht. Zurzeit bedient die Fluggesellschaft 14 Flughäfen. Um mit den mindestens 18 weiteren Low-Cost-Carriern der Region konkurrenzieren zu können, will die Fluggesellschaft nun expandieren. Sie erreichte im letzten Jahr eine Auslastung von 75%, 2006 waren es 72% gewesen. Jetstar gehört zu 49% Qantas, Australiens grösster Airline.