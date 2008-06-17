Jetstar nimmt Kurs auf Bali und Jakarta

Die Qantas Tochter Jetstar baut ihre Präsenz in Asien aus, während sich ihre Muttergesellschaft aus dem LCC Markt zurückzieht.

Die Quantas Tochter Jetstar baut ihre Präsenz in Asien aus, während sich ihre Muttergesellschaft aus dem LCC Markt zurückzieht.

Ab Ende Oktober wird Jetstar Verbindungen zwischen Perth und Bali sowie Perth und Jakarta anbieten. Jetstar CEO Bruce Buchanan sagte, mit den neuen Strecken wird in Perth eine Basis für internationale Strecken geschaffen. Die A320 Jetstar Flüge ab Perth werden die von Quantas ersetzen und die Kapazität um 5% steigern. Das ist Teil der Two-Brand Strategie der Gruppe. Ab September wird Jetstar auch einen Inlandflug mit internationalem Anschluss von Sydney nach Darwin und Ho Chi Minh City lancieren.