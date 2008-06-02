Jetstar Pacific eröffnet neue Flugstrecken

Jetstar Pacific Airlines eröffnete am 1. Juni direkte Flugrouten von Hanoi nach Nha Trang und in die Küstenstadt Da Nang mit je einem täglichen Flug.

Das sind die ersten Streckenlancierungen seit der Zusammenarbeit der australischen Quantas Fluggesellschaft Jetstar und der vietnamesischen Pacific Airlines unter dem neuen Namen Jetstar Pacific. Jetstar Pacific bediente bisher mit ihren vier Boeing 737-400 sieben Destinationen in Vietnam. Bis 2014 will Jetstar Pacific 30 A320 besitzen. Noch dieses Jahr wollen sie nach Thailand, Singapur, Malaysia und Kambodscha expandieren.