Jetman in Formation mit Emirates A380

Emirates Airlines A380 with Jetman (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines und dem fast schon legendären Schweizer Jetman Yves Rossy und seinem Team Kollegen gelang ein faszinierender Formationsflug mit einem Airbus A380.

Die beiden Raketenmänner Yves Rossy und Vince Reffet sind bekannt für ihre tollkühnen Flüge mit ihren Jetflügeln. Als Jetman Dubai begeistern Rossy und Reffet im Web ein Millionenpublikum, so lag die Idee Nahe, sich Werbewirksam mit Emirates Airlines zusammenzutun. Herausgekommen ist ein faszinierender Video mit den beiden Jetmännern und einem A380 von Emirates Airlines im Formationsflug über Dubai.

In 4000 Fuß (1.200 m) Höhe trafen sich die beiden Jetmans zu einer ungleichen Formation mit einem Airbus A380 von Emirates Airlines, so ging es mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h zu einem Stadtrundflug über Dubai.

Jetman mit Airbus A380 von Emirates Airlines

Jetman mit Airbus A380 von Emirates Airlines