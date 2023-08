Jetlink Express stellt Betrieb ein

Die kenianische Fluggesellschaft Jetlink Express sah sich aus finanziellen Gründen gezwungen, den Flugbetrieb einzustellen.

Die Fluggesellschaft mit ihrer Hauptbasis Nairobi hat den Flugbetrieb 2004 aufgenommen und bot Inlandflüge nach Mombasa, Kisumu, Eldoraet, Wajir an. Von Nairobi aus flog die Airline auch nach internationalen Destinationen wie Dar es Salaam in Tansania, Mogadischu in Somalia und Juba im Südsudan. Jetlink Express hat zuletzt sieben Bombardier CRJ-100 und einen Fokker F28-4000 betrieben.