JetBlue rüstet Airbus Flotte mit Sharklets nach

JetBlue Airlines wird über die nächsten Jahre ihre Airbus A320 Flotte mit den Sprit sparenden Sharklets Randbögen ausstatten.

Die Fluggesellschaft aus New York hat im Februar 2013 bei Airbus eine Absichtserklärung für 110 Sharklets Umbausätze unterzeichnet, ab dem zweiten Quartal 2015 sollen die A320 nun mit den Sharklets modernisiert werden. Wer den Zuschlag für die Nachrüstung erhält, sei noch nicht beschlossen, es werde jedoch mit Hochdruck an der Auswahl eines Anbieters gearbeitet, dahingehend informierte die Fluggesellschaft kürzlich. JetBlue hat ihren ersten neuen Airbus A320 mit Sharklets am 21. Februar 2013 übernommen und ist mit den niedrigeren Verbrauchswerten sehr zufrieden. Bevor die Sharklets angebaut werden können, müssen die zu modifizierenden A320 zuerst strukturell verstärkt werden. JetBlue betreibt momentan rund 135 Maschinen aus der A320 Familie und will monatlich zwei A320 nachzurüsten.