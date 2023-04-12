JetBlue präsentiert Jahresresultat

JetBlue Airbus A220 (Foto: JetBlue)

JetBlue Airways erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Nettoverlust von 362 Millionen US-Dollar, vor der Coronakrise im Jahr 2019 resultierte ein Nettogewinn von 569 US-Dollar.

Der Low-Cost-Carrier (LCC) aus New York erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 9,158 Milliarden Dollar, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Umsatzwachstum von 51,7 Prozent. Die Kosten verteuerten sich wegen den gestiegenen Treibstoffausgaben um 54,6 Prozent auf 9,456 Milliarden Dollar. Der Betriebsverlust erreichte 298 Millionen Dollar, im Vorjahr resultierte ein operativer Verlust 80 Millionen Dollar. Der Treibstoffaufwand stieg um 116 Prozent auf 3,105 Milliarden Dollar, während sich die Personalkosten um 16,5 Prozent auf 2,747 Milliarden Dollar verteuerten.

Im vierten Quartal 2022 erwirtschaftete JetBlue bei einem Umsatz von 2,415 Milliarden Dollar einen operativen Gewinn von 43 Millionen Dollar, im Vorjahr resultierte im vierten Quartal noch ein Fehlbetrag von 119 Millionen Dollar.

Im Geschäftsjahr 2022 flogen mit JetBlue 39,562 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 31,5 Prozent. Vor der Coronakrise im Jahr 2019 frequentierten 42,728 Millionen Fluggäste die Dienste von JetBlue. Das Angebot an Sitzplatzmeilen lag bei 64,475 Milliarden Sitzplatzmeilen, am Markt konnten 52,552 Milliarden Sitzplatzmeilen abgesetzt werden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge lag bei 81,5 Prozent.

JetBlue betreibt mit 20.016 Mitarbeitern eine Flotte bestehend aus 281 Verkehrsflugzeugen. Die Flotte unterteilt sich in 217 Maschinen aus der A320 Familie, 16 Airbus A220 und 48 Embraer 190 E-Jets.