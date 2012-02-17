JetBlue mit starkem Wachstum

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Januar 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Januar 2012 gegenüber dem Vorjahresjanuar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 13,3 Prozentpunkte auf 2,509 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 12,3 Prozentpunkte auf 3,108 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 80,0 Prozent auf 80,7 Prozent. Mit 2,164 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue dreizehn Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2011 flogen mit JetBlue 30,698 Millionen Fluggäste, dies ist gegenüber dem 2010 eine Verbesserung von 8,6 Prozentpunkten.