JetBlue mit starkem Wachstum

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Januar 2013 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresjanuar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 11,2 Prozentpunkte auf 2,789 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 9,9 Prozentpunkte auf 3,414 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 80,7 Prozent auf 81,7 Prozent. Mit 2,387 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 10,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2012 flogen mit JetBlue 28,956 Millionen Fluggäste, gegenüber 2011 entspricht dies einem Wachstum von 9,8 Prozentpunkten.