JetBlue mit kleinem Passagierrückgang

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

JetBlue Airways konnte im Juni 2019 insgesamt 3,670 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem leichten Rückgang von 0,3 Prozent.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni einen Anstieg der Nachfrage um 4,7 Prozent auf 4,608 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 4,8 Prozent auf 5,301 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich unmerklich um 0,1 Prozentpunkte auf 86,9 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2019 transportierte JetBlue mit 21,191 Millionen Passagieren 1,9 Prozent mehr Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.