JetBlue mit höherem Verkehr und Kapazität

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juli 2015 bessere Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Verkehrszahlen um 8,9 Prozent auf 3,999 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 10,4 Prozent auf 5,596 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 88,3 Prozent auf 87,0 Prozent. Mit 3,320 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 7,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit JetBlue 20,272 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von neun Prozent.