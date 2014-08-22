JetBlue mit höherem Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juli 2014 bessere Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juli 2014 verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Verkehrszahlen um 4,3 Prozent auf 3,673 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 3,5 Prozent auf 4,161 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 87,6 Prozent auf 88,3 Prozent. Mit 3,089 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 4,7 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit JetBlue 18,602 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 3,3 Prozent.