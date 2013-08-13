JetBlue mit höherem Verkehr und Kapazität

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juli 2013 bessere Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juli 2013 verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Verkehrszahlen um 7,3 Prozent auf 3,521 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 6,8 Prozent auf 4,020 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 87,2 Prozent im Vorjahresjuli auf 87,6 Prozent. Mit 2,950 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 5,6 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.