JetBlue meldet stagnierende Verkehrszahlen

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Oktober 2012 stagnierende Verkehrszahlen und eine gleichbleibende Kapazität.

JetBlue konnte im Oktober 2,538 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, dies war ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahresoktober. Die Kapazität blieb mit 3,001 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen praktisch gleich. Die Auslastung verbesserte sich von 83,5 Prozent im Vorjahresoktober auf 84,3 Prozent. Mit 2,196 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 1,6 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit JetBlue 24,134 Millionen Passagiere, das waren 10,5 Prozentpunkte mehr als im selben Vorjahreszeitraum.