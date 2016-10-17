JetBlue meldet soliden September

First Airbus Made in USA A321 JetBlue (Foto: Airbus)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat September 2016 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresseptember einen Anstieg der Nachfrage um 10,8 Prozent auf 3,433 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 7,9 Prozent auf 4,125 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent. Mit 2,918 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat September 10,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 28,731 Millionen Passagiere, dies entspricht einem relativ starken Wachstum von 9,7 Prozent.