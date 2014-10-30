JetBlue meldet soliden September

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat September 2014 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresseptember einen Anstieg der Nachfrage um 7,1 Prozent auf 2,734 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,1 Prozent auf 3,380 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte von 79,5 auf 80,9 Prozent. Mit 2,358 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat September 8,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 24,090 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,2 Prozent.