JetBlue meldet soliden September

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat September 2013 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresseptember einen Anstieg der Nachfrage um 1,6 Prozent auf 2,555 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 0,6 Prozent auf 3,215 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte von 78,6 auf 79,5 Prozent. Mit 2,181 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat September ein Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 23,112 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,4 Prozent.