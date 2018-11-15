JetBlue meldet soliden Oktober

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

Im Berichtsmonat Oktober 2018 konnte JetBlue 3,374 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 6,5 Prozent.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresoktober einen Anstieg der Nachfrage um 9,5 Prozent auf 4,058 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 8,9 Prozent auf 4,896 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 35,228 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.