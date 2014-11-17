JetBlue meldet soliden Oktober

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Oktober 2014 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresoktober einen Anstieg der Nachfrage um 10,4 Prozent auf 2,999 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 7,6 Prozent auf 3,593 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte von 81,4 auf 83,5 Prozent. Mit 2,586 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Oktober sechs Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 26,677 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,8 Prozent.