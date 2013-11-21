JetBlue meldet soliden Oktober

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Oktober 2013 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresoktober einen Anstieg der Nachfrage um 7,1 Prozent auf 2,718 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 10,9 Prozent auf 3,338 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verschlechterte sich um 2,9 Prozentpunkte von 84,3 auf 81,4 Prozent. Mit 2,332 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Oktober 6,2 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 25,444 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 5,4 Prozent.