JetBlue meldet soliden April

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat April 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresapril einen Anstieg der Verkehrszahlen um 13,3 Prozentpunkte auf 2,860 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 7,1 Prozentpunkte auf 3,357 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 89,7 Prozent auf solide 85,2 Prozent. Mit 2,860 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 14,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2011 flogen mit JetBlue 30,698 Millionen Fluggäste. JetBlue wurde 1999 gegründet und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.