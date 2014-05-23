JetBlue meldet soliden April

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat April 2014 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresapril einen Anstieg der Verkehrszahlen um 6,1 Prozent auf 3,177 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,9 Prozent auf 3,786 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 83,7 Prozent auf 83,9 Prozent. Mit 2,689 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 5,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit JetBlue 30,463 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,2 Prozent. JetBlue wurde 1999 gegründet und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.