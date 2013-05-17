JetBlue meldet soliden April

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat April 2013 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresapril einen Anstieg der Verkehrszahlen um 4,7 Prozentpunkte auf 2,995 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 6,5 Prozentpunkte auf 3,577 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verschlechterte sich von 85,2 Prozent auf 83,7 Prozent. Mit 2,552 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 3,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2011 flogen mit JetBlue 30,698 Millionen Fluggäste. JetBlue wurde 1999 gegründet und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge. m Berichtsjahr 2012 flogen mit JetBlue 28,956 Millionen Fluggäste, gegenüber 2011 entspricht dies einem Wachstum von 9,8 Prozentpunkten. JetBlue wurde 1999 ins Leben gerufen und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.