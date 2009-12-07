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JetBlue meldet mehr Verkehr

07.12.2009 PSEN
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JetBlue Airways Corp. hat im November eine Zunahme der Verkehrszahlen registriert, während auch die Kapazität vergrössert wurde.

Der Passagierverkehr kletterte beim New Yorker Low-Cost-Carrier im letzten Monat um 7,7 Prozent auf 2,05 Milliarden RPM, die Kapazität stieg ebenfalls an und lag mit 2,64 Milliarden ASM um 5,3 Prozent über dem letztjährigen Resultat. Die Auslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 77,4 Prozent. Die Aktien schlossen am Freitag mit einem Plus von 13 Cents oder 2,28 Prozent auf US$5,83.

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