JetBlue meldet mehr Passagiere

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

JetBlue konnte im Berichtsmonat Dezember 2019 insgesamt 3,627 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Nachfrage um 5,7 Prozent auf 4,603 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 4,4 Prozent auf 5,588 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf 82,4 Prozent verbessert.

Im Geschäftsjahr 2019 flogen mit JetBlue 42,728 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 1,4 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzmeilen lag bei 63,841 Milliarden Sitzplatzmeilen, am Markt konnten 53,617 Milliarden Sitzplatzmeilen abgesetzt werden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge lag bei 84,0 Prozent.