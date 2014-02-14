JetBlue meldet leicht schwächere Zahlen

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Januar 2014 eine leicht schwächere Nachfrage und eine verkleinerte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline musste verglichen mit dem Vorjahresjanuar eine leichte Abschwächung der Verkehrszahlen um 0,1 Prozent auf 2,785 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 1,4 Prozent auf 3,365 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen zurückgenommen. Die Auslastung verbesserte sich von 81,7 Prozent auf 82,8 Prozent. Mit 2,344 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 1,8 Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit JetBlue 30,463 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,2 Prozent.