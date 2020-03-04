JetBlue meldet hohen Gewinn

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

JetBlue Airways erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Nettogewinn von 569 Millionen US-Dollar, das war dreimal mehr als ein Jahr zuvor.

Der Low Cost Carrier aus New York erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,094 Milliarden Dollar, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Umsatzwachstum von 5,7 Prozent. Die Kosten verbilligten sich um 1,3 Prozent auf 7,294 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 800 Millionen Dollar (Vorjahr 266 Millionen USD), das entspricht einem Gewinnwachstum von 200,1 Prozent. Der Treibstoffaufwand verbilligte sich um 2,7 Prozent auf 1,847 Milliarden Dollar, während sich die Personalkosten um 13,5 Prozent auf 2,320 Milliarden Dollar verteuerten.

Im vierten Quartal 2019 erwirtschaftete JetBlue bei einem Umsatz von 2,031 Milliarden Dollar einen operativen Gewinn von 227 Millionen Dollar (Vorjahr 216 Millionen USD). Die Betriebsmarge kam auf 11,2 Prozent zu liegen.

Im Geschäftsjahr 2019 flogen mit JetBlue 42,728 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 1,4 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzmeilen lag bei 63,841 Milliarden Sitzplatzmeilen, am Markt konnten 53,617 Milliarden Sitzplatzmeilen abgesetzt werden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge lag bei 84,0 Prozent.

JetBlue betreibt mit 22.000 Mitarbeitern eine Flotte bestehend aus 254 Verkehrsflugzeugen. Die Flotte unterteilt sich in 194 Maschinen aus der A320 Familie und 60 Embraer 190 E-Jets.