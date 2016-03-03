JetBlue meldet guten Jahresabschluss

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

Der Low Cost Carrier aus New York erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Nettogewinn von 677 Millionen US Dollar (USD), das waren 276 Millionen USD mehr als im Vorjahr.

Die Airline erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 6,416 Milliarden US, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Umsatzwachstum von 10,3 Prozent. Die Kosten verbilligten sich um 1,9 Prozent auf 5,200 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 1,216 Milliarden US Dollar, das war mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Der höhere Umsatz kam mit dem Passagierwachstum einher, das gute Resultat begründet sich in den tiefen Treibstoffkosten, diese sind um weitere dreissig Prozent günstiger ausgefallen als ein Jahr zuvor.

Im vierten Quartal 2015 erwirtschaftete JetBlue bei einem Umsatz von 1,594 Milliarden US Dollar einen operativen Gewinn von 330 Millionen US Dollar. Die Betriebsmarge lag bei 20,7 Prozent.

JetBlue betreibt mit rund 18.000 Mitarbeitern eine Flotte von 156 Jets aus der A320 Familie und 60 Embraer 190 Verkehrsflugzeuge. Mit dem Low Cost Carrier aus New York flogen im Berichtsjahr 2015 35,101 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 9,4 Prozent.