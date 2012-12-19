JetBlue meldet besseren November

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat November 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresnovember einen Anstieg der Nachfrage um 5,7 Prozentpunkte auf 2,678 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 8,0 Prozentpunkte auf 3,286 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 83,3 Prozent im Vorjahresnovember auf 81,5 Prozent. Mit 2,340 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 6,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.