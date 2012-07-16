JetBlue meldet Passagierzuwachs

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juni 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni einen Anstieg der Verkehrszahlen um 9,7 Prozentpunkte auf 2,904 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 4,8 Prozentpunkte auf 3,381 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls von 82,1 auf solide 85,9 Prozent. Mit 2,489 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juni 11,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr 2012 transportierte JetBlue mit 14,191 Millionen Passagieren 12,2 Prozent mehr Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.