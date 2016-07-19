JetBlue meldet Passagierzuwachs

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juni 2016 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni einen Anstieg der Nachfrage um 11,6 Prozent auf 3,954 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 10,5 Prozent auf 4,588 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 86,2 Prozent. JetBlue Airways konnte im Juni 3,286 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 10,4 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2016 transportierte JetBlue mit 18,778 Millionen Passagieren 10,8 Prozent mehr Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.