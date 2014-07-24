JetBlue meldet Passagierzuwachs

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juni 2014 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni einen Anstieg der Verkehrszahlen um vier Prozent auf 3,255 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um gut fünf Prozent auf 3,843 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 85,7 auf immer noch solide 84,7 Prozent. Mit 2,753 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juni gut vier Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr 2014 transportierte JetBlue mit 15,511 Millionen Passagieren 3,1 Prozent mehr Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.