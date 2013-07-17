JetBlue meldet Passagierzuwachs

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juni 2013 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni einen Anstieg der Verkehrszahlen um 7,8 Prozent auf 3,130 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um acht Prozent auf 3,652 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 85,9 auf solide 85,7 Prozent. Mit 2,637 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juni sechs Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr 2013 transportierte JetBlue mit 15,052 Millionen Passagieren 6,1 Prozent mehr Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.