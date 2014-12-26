JetBlue meldet Novemberzahlen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat November 2014 eine höhere Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresnovember einen Anstieg der Nachfrage um gut zehn Prozent auf 2,977 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um sechs Prozent auf 3,659 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 78,3 Prozent im Vorjahresnovember auf 81,4 Prozent. Mit 2,545 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue zehn Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Während den ersten elf Monaten dieses Jahres flogen mit JetBlue 29,221 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.