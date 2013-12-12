JetBlue meldet Novemberzahlen

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat November 2013 ein leicht höhere Nachfrage und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresnovember einen Anstieg der Nachfrage um 0,9 Prozent auf 2,703 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,1 Prozent auf 3,452 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verschlechterte sich von 81,5 Prozent im Vorjahresnovember auf 78,3 Prozent. Mit 2,313 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 1,1 Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Während den ersten elf Monaten dieses Jahres flogen mit JetBlue 27,757 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,9 Prozent.