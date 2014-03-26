JetBlue legt weiter zu

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Februar 2014 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresfebruar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 5,2 Prozent auf 2,638 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 6,3 Prozent auf 3,235 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 82,4 Prozent auf 81,6 Prozent. Mit 2,233 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 3,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Geschäftsjahr 2013 flogen mit JetBlue 30,463 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,2 Prozent. JetBlue wurde 1999 ins Leben gerufen und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.