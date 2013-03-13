JetBlue legt weiter zu

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Februar 2013 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresfebruar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 2,6 Prozentpunkte auf 2,507 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 1,3 Prozentpunkte auf 3,044 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 81,4 Prozent auf 82,4 Prozent. Mit 2,167 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 2,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2012 flogen mit JetBlue 28,956 Millionen Fluggäste, gegenüber 2011 entspricht dies einem Wachstum von 9,8 Prozentpunkten. JetBlue wurde 1999 ins Leben gerufen und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.