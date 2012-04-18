JetBlue legt weiter kräftig zu

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat März 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im März 2012 gegenüber dem Vorjahresmärz einen Anstieg der Verkehrszahlen um 12,5 Prozentpunkte auf 2,954 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um neun Prozentpunkte auf 3,425 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 83,6 Prozent auf 86,3 Prozent. Mit 2,566 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 11,2 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2011 flogen mit JetBlue 30,698 Millionen Fluggäste. JetBlue wurde 1999 ins Leben gerufen und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.