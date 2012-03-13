JetBlue legt weiter kräftig zu

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Februar 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Februar 2012 gegenüber dem Vorjahresfebruar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 17,4 Prozentpunkte auf 2,445 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 15,5 Prozentpunkte auf 3,004 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 80,1 Prozent auf 81,4 Prozent. Mit 2,123 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 16,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2011 flogen mit JetBlue 30,698 Millionen Fluggäste, dies stellt gegenüber dem 2010 eine Verbesserung von 8,6 Prozentpunkten dar. JetBlue wurde 1999 ins Leben gerufen und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.