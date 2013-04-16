JetBlue legt weiter kräftig zu

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat März 2013 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im März 2013 gegenüber dem Vorjahresmärz einen Anstieg der Nachfrage um 8,6 Prozentpunkte auf 3,209 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 7,5 Prozentpunkte auf 3,682 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich von 86,3 Prozent auf 87,1 Prozent. Mit 2,745 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue sieben Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit JetBlue 28,956 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 9,8 Prozentpunkten. JetBlue wurde 1999 gegründet und betreibt heute mehr als 170 Flugzeuge.