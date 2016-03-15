JetBlue legt kräftig zu

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Februar 2016 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresfebruar einen Anstieg der Verkehrszahlen um 19,1 Prozent auf 3,455 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 19,6 Prozent auf 4,155 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich von 83,5 Prozent auf 83,1 Prozent. Mit 2,862 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 17,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.