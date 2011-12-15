Fliegerweb logo

JetBlue kauft Triebwerke für Airbus Jets

15.12.2011 RK
A320neo_400

JetBlue hat bei dem U.S. amerikanischen Triebwerkhersteller Pratt & Whitney einen Grossauftrag für den Antrieb ihrer A320neo Jets platziert.

Das Auftragsvolumen entspricht laut Angaben von Pratt & Whitney einem Marktwert von 1,03 Milliarden US Dollar. JetBlue wird ihre A320neo Verkehrsflugzeuge mit dem Geared Turbofan ausrüsten. Die Fluggesellschaft aus New York hat bei Pratt & Whitney 86 PW1100G-JM PurePower Triebwerke bestellt. Die neuen Antriebe sollen ab 2018 40 A320neo Verkehrsflugzeuge antreiben. JetBlue ist der erste US Kunde, der den PurePower Antrieb für den A320neo wählte.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.