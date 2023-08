JetBlue kauft Triebwerke für Airbus Jets

JetBlue hat bei dem U.S. amerikanischen Triebwerkhersteller Pratt & Whitney einen Grossauftrag für den Antrieb ihrer A320neo Jets platziert.

Das Auftragsvolumen entspricht laut Angaben von Pratt & Whitney einem Marktwert von 1,03 Milliarden US Dollar. JetBlue wird ihre A320neo Verkehrsflugzeuge mit dem Geared Turbofan ausrüsten. Die Fluggesellschaft aus New York hat bei Pratt & Whitney 86 PW1100G-JM PurePower Triebwerke bestellt. Die neuen Antriebe sollen ab 2018 40 A320neo Verkehrsflugzeuge antreiben. JetBlue ist der erste US Kunde, der den PurePower Antrieb für den A320neo wählte.