JetBlue kann weiter zulegen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat März 2019 eine höhere Nachfrage und eine größere Kapazität.

Die US amerikanische Fluggesellschaft aus New York konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz einen Anstieg der Nachfrage um 7,9 Prozent auf 4,721 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 12,6 Prozent auf 5,536 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 3,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,3 Prozent. Mit 3,785 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 3,6 Prozent mehr Passagiere zu als im gleichen Vorjahresmonat.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres konnte JetBlue 10,165 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent. Die Auslastung lag bei soliden 82,5 Prozent, hat sich somit um 2,1 Prozent abgeschwächt.