JetBlue kann weiter zulegen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat März 2017 eine höhere Nachfrage und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Fluggesellschaft aus New York konnte verglichen mit dem Vorjahresmärz einen Anstieg der Nachfrage um 2,9 Prozent auf 4,079 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 4,2 Prozent auf 4,760 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 85,7 Prozent. Mit 3,486 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 5,3 Prozent mehr Passagiere zu als im gleichen Vorjahresmonat.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres konnte JetBlue 9,710 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent. Die Auslastung lag bei soliden 83,9 Prozent, hat sich somit um 0,3 Prozent leicht abgeschwächt.