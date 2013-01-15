JetBlue kann weiter wachsen

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Dezember 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine grössere Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 6,1 Prozentpunkte auf 2,868 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 6,1 Prozentpunkte auf 3,578 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung blieb mit 80,1 Prozent praktisch gleich wie im Vorjahresdezember. Mit 2,483 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue 6,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im 2012 flogen mit JetBlue 28,956 Millionen Fluggäste, gegenüber 2011 entspricht dies einem Wachstum von 9,8 Prozentpunkten.